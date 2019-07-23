РФС призвал полицию вести себя корректно по отношению к болельщикам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) призвал правоохранительные органы вести себя уважительно и корректно с болельщиками, которые не нарушают закон. Об этом сообщила во вторник пресс-служба РФС.

Во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание, посвященное матчу чемпионата России между "Ростовом" и московским "Спартаком" (2:2), который состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. "Спартак" осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. В совещании приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, Российской премьер-лиги, "Спартака" и "Ростова".

"Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба - обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций, если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований, в то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно", - говорится в сообщении.

РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. "Матч - это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что по итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности на матче.