Австралийский велогонщик Калеб Юэн стал победителем 16-го этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 23 июля. Австралийский велогонщик Калеб Юэн, выступающий за команду Lotto Soudal, стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

На горном этапе протяженностью 177 км, который прошел во французском городе Ним, он показал результат 3 часа 57 минут 8 секунд.

Второе место занял итальянец Элиа Вивиани из команды Deceuninck - Quick-Step, третье - голландец Дилан Грёневеген, представляющий Jumbo-Visma. Оба показали время победителя. Для определения первого места был использован фотофиниш. Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", стал 105-м, показав результат 3 часа 59 минут 8 секунд.

17-й этап протяженностью 200 км пройдет между французскими городами Пон-дю-Гар и Гап 24 июля.

Поcле 16 этапов в общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step (64:57.30), на втором месте британец Герайнт Томас, выступающий за команду Ineos (64:59.05), на третьем - голландец Стивен Крёйсвейк, представляющий Jumbo-Visma (64:59.17). Закарин занимает 63-е место (66:24.48).

"Тур де Франс" проходит уже в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.