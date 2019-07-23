VAR в третьем туре чемпионата России будет использоваться на матче ЦСКА - "Локомотив"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться в матче третьего тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Видеоассистент рефери будет полноценно работать в РПЛ с 2020 года

VAR нужно время. Видеоассистент рефери будет полноценно работать в РПЛ с 2020 года

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 28 июля на "ВЭБ-Арене". Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступит Алексей Сухой (Люберцы). Это будет единственный матч тура с использованием видеоассистента.

VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1). Арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи.

Третий тур стартует 26 июля матчем между "Динамо" и екатеринбургским "Уралом", который рассудит Павел Кукуян из Сочи. На матч 27 июля между "Уфой" и самарскими "Крыльями Советов" назначен Василий Казарцев (Санкт-Петербург), также в субботу пройдет матч "Тамбов" - "Спартак", который обслужит Михаил Вилков (Нижний Новгород), и встреча "Краснодар" - "Сочи", судьей назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

28 июля Сергей Карасев (Москва) обслужит встречу "Оренбург" - "Зенит", Алексей Матюнин (Москва) - "Арсенал" - "Ростов", Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) - "Рубин" - "Ахмат".