Первый тренер Дадашева назвал боксера волевым и целеустремленным человеком

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский боксер Максим Дадашев остался в памяти волевым и целеустремленным человеком. Об этом ТАСС рассказал во вторник его первый тренер Руслан Дотдаев.

"Максим в памяти остался волевым, целеустремленным человеком - это главное, что у него было", - сказал Дотдаев.

Собеседник агентства затруднился ответить, что нужно сделать для снижения смертности среди боксеров. "Есть сотня примеров в других видах спорта, когда, к сожалению, бывают такие фатальные случаи. Он [Дадашев] три с лишним года в Америке. Как и что с ним происходило, как тренировался, соблюдались ли все медицинские условия - я же не в курсе всех этих событий", - отметил тренер.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение - в бою от пуэрториканца Субриэля Матиаса, ставшего для россиянина последним. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.