Тренер назвал Дадашева потрясающим человеком и отличным боксером

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россиянин Максим Дадашев, скончавшийся в США в результате полученных в поединке травм, был потрясающим человеком и великолепным боксером. Об этом заявил ТАСС во вторник тренер боксера американец Бадди Макгирт.

"Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, сожалею ему и соболезную его семье. Он был отличным боксером, мне хотелось бы иметь двух таких же боксеров, как он, Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать", - сказал Макгирт.

"Впредь боксерам нужно быть намного строже с медицинскими тестами, обследованиями, которые они проходят, спортсменам следует внимательнее относиться к этому", - добавил тренер.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение - в бою от пуэрториканца Субриэля Матиаса, ставшего для россиянина последним. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.