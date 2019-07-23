ФК "Тамбов" рассчитывает реализовать около 25 тыс. билетов на матч РПЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 25 тыс. билетов находится в продаже на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Тамбовом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС во вторник по телефону заявил генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова.

Игра пройдет 27 июля в Саранске на "Мордовия-Арене", которая является основной для "Тамбова" на время реконструкции тамбовского стадиона "Спартак".

"Стадион в Саранске вмещает около 43 тысяч болельщиков, но на матч мы продаем порядка 25 тысяч билетов, на верхние ярусы продавать билеты нет смысла. Пока все билеты мы не продали, но мы рассчитываем на то, что реализуем их все", - сказала Коновалова.

Гендиректор клуба отметила, что "Мордовия-Арена" полностью готова к проведению предстоящего матча. "Нам во всем идут навстречу, есть трения, конечно, не без этого. Что-то по совместной работе можно будет определенно сказать уже после матча со "Спартаком", наверняка вылезут какие-нибудь "косяки", - отметила Коновалова.

"Мы везем своих болельщиков на матч со "Спартаком", находим транспорт и возможности его оплачивать. Частично болельщики сами собирают деньги для оплаты автобусов, но в Тамбове все сложно с автопарком, поэтому ищем автобусы в ближайших регионах, липецкие перевозчики готовы пойти нам навстречу. Порядка 250 человек подали заявку на перевозку, плюс около 500 человек купили билеты на игру в кассах нашего клуба", - заключила собеседница агентства.

В первых двух турах "Тамбов" на выезде уступил санкт-петербургскому "Зениту" московскому "Локомотиву" с одинаковым счетом 1:2. "Спартак" на старте чемпионата России обыграл "Сочи" со счетом 1:0 и сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2.