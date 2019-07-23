Баскетболист Иван Ухов не примет участия в Кубке мира из-за травмы

ТАСС, 23 июля. Защитник сборной России по баскетболу Иван Ухов не примет участие в Кубке мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Причина такого решения - травма, полученная игроком ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ против подмосковных "Химок".

"РФБ желает Ивану скорейшего восстановления, успешного клубного сезона и возвращения в главную команду страны на квалификационные матчи Евробаскета-2021", - отмечается в заявлении на сайте РФБ.

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. По его итогам семь команд получат путевки на Олимпийские игры в Токио.