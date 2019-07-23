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Бокс

Команда соперника боксера Дадашева выразила соболезнования близким россиянина

Дадашев получил серьезную травму головы после боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Промоутер пуэрториканского боксера Сабриэля Матиаса Иван Оренго выразил соболезнования родным и близким россиянина Максима Дадашева, который скончался в результате повреждений, полученных в поединке с Матиасом.

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"Мои глубочайшие соболезнования родным и команде Дадашева. Это очень плохая новость", - сказал Оренго в беседе с ТАСС.

Бой с Матиасом состоялся в ночь на 20 июля. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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