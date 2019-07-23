Путин поздравил российских рапиристок с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с победой на чемпионате мира в Будапеште. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

Команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Аделины Загидуллиной и Ларисы Коробейниковой во вторник в финале победила команду Италии.