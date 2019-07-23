Путин поздравил российских рапиристок с победой на чемпионате мира

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил женскую сборную России по фехтованию на рапирах с победой на чемпионате мира в Будапеште. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.
Команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Аделины Загидуллиной и Ларисы Коробейниковой во вторник в финале победила команду Италии.
"Своим триумфом вы приумножили успехи нашей сборной на чемпионате мира 2019 года, вписали еще одну яркую страницу в историю отечественного спорта высших достижений, проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда", - подчеркнул глава государства.
Одновременно глава государства отметил труд наставников и специалистов сборной РФ и пожелал спортсменкам дальнейших свершений.
Сборная России в пятый раз с 2002 года стала победителем женских командных соревнований на рапирах на чемпионатах мира.