Тренер саблисток назвал смелым выступление Великой и Егорян в финале ЧМ по фехтованию

В заключительный день турнира российские саблистки победили в финале сборную Франции со счетом 45:40 и завоевали золотые медали. В составе российской команды выступали Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и Ольга Никитина.

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки в фехтовании на саблях россиянки Софья Великая и Яна Егорян выступили в командном турнире чемпионата мира в Будапеште не на своем максимальном уровне, но действовали смело. Таким мнением с ТАСС поделился во вторник тренер сборной России по сабле Кристиан Бауэр.

"Я не скажу, что был уверен сегодня в победе - никогда нельзя быть уверенным в окончательном результате, тем более что французская сборная саблисток очень сильна. Великая и Егорян не были на своем максимуме, но фехтовали смело, и это очень хорошо", - сказал Бауэр.

"На этом турнире я удовлетворен и результатом девушек, и результатом саблистов - здесь нашей целью был отбор на Олимпиаду. Девушки выиграли, пятое место у мужчин позволяет нам рассчитывать на попадание на Игры. Сейчас в первую очередь надо отдохнуть - у нас впереди еще есть несколько соревнований, но к ним мы теперь можем подойти с более спокойным настроем", - отметил тренер.

Комментируя выступление Алексея Якименко, который впервые после двух лет перерыва выступил в командном турнире в Будапеште, но не смог войти в составе сборной в число призеров, Бауэр сообщил: "Думаю, будем тренироваться дальше, будем работать. Посмотрим - все зависит от него".

Благодаря победе саблисток сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира. Российская команда завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.