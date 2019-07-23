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НХЛ

Хоккеист Барбашев выставит Кубок Стэнли на "ВТБ-Арене" в Москве

Форвард "Сент-Луиса" привезет трофей в Москву 17 августа
Иван Барбашев AP Photo/Mark Humphrey
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" россиянин Иван Барбашев выставит для обозрения Кубок Стэнли, который он привезет в Москву, на "ВТБ-Арене" в Петровском парке 17 августа. Об этом ТАСС сообщил во вторник агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

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"Сент-Луис" впервые в истории завоевал Кубок Стэнли, в финальной серии обыграв "Бостон" со счетом 4-3. В составе победителей выступают два российских нападающих - Барбашев и Владимир Тарасенко. Ранее Мильштейн сообщил, что Барбашев, являющийся воспитанником московского "Динамо", привезет трофей в Москву 17 августа.

"В первой половине дня Иван с трофеем приедет на "ВТБ-Арену", где встретится с воспитанниками динамовской СДЮШОР и тренерами. Там он и выставит кубок", - сказал Мильштейн.

По регламенту, каждый обладатель Кубка Стэнли имеет право провести с ним целый день, и зачастую хоккеисты привозят его в родные города, чтобы показать друзьям, родным и болельщикам.

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