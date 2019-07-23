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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России вышла во второй групповой этап отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

Россияне выиграли в 1/8 финала у команды Молдавии
Дмитрий Шишин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Дмитрий Шишин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Молдавии со счетом 8:0 в матче 1/8 финала отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и вышла во второй групповой этап. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (24, 26 и 36-я минуты), дубль на счету Бориса Никонорова (21, 28), по одному мячу забили Артур Папоротный (2), Алексей Макаров (3) и Дмитрий Шишин (12).

На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. В группе А также выступали команды Венгрии, Германии и Эстонии.

На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии 24 июля, начало в 20:00 мск.

На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

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Летние неолимпийские виды спорта
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