Первый раунд за Кинг. Ефимова стала второй на стометровке на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 23 июля. /ТАСС/. Юлия Ефимова проиграла первое противостояние Лилли Кинг на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. На дистанции 100 м брассом россиянка уже третий год не может обойти американку, соперничество лучших спортсменок продолжится на дистанциях вдвое длиннее и вдвое короче. Серебро Ефимовой во вторник стало третьим для российской команды по плаванию на турнире, до нее медали завоевали Евгений Рылов (100 м на спине) и Мартин Малютин (200 м вольным стилем). Еще в одном финале дня чемпионкой мира на дистанции 100 м стала канадка Кайли Масс. Вновь не обошлось без скандала с участием китайца Сунь Яна, который одержал победу в заплыве с Малютиным. На этот раз демарш в отношении трехкратного олимпийского чемпиона провел британец Данкан Скотт. Причина та же - несогласие с участием в чемпионате мира спортсмена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил. Больше не враги Сражение Ефимовой и Кинг закрывало соревновательную программу вторника на чемпионате мира. И понятно почему. Их соперничество уже давно вызывает большой интерес у поклонников плавания, особенно после событий на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где американка открыто выступала против участия Ефимовой в соревнованиях. По той же причине, по какой сейчас в опалу попал Сунь Ян.

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С тех пор отношения между спортсменками нормализовались, более того, после финиша они поздравили друг друга с выступлением, а уже во время медальной церемонии обменялись поцелуями. "Здорово, что между нами такая борьба, подобные противостояния всегда привлекают внимание зрителей, рекламодателей. Это сумасшествие, но, как мне кажется, это хорошо для зрителей. Я бы хотела оставаться в тишине, но что я могу сделать?" - сказала Ефимова. "У нас уже давно нормальные отношения, - добавила она. - Мы продолжаем бороться только на дорожке, но не в жизни. Друзья ли мы? Не могу сказать так, у меня есть только два друга - мои давние подружки; между нами простые человеческие отношения". Кинг была фаворитом заплыва, о чем говорила не только статистика их противостояний на этой дистанции (американка победила и на прошлом чемпионате мира), но и результаты спортсменок по ходу сезона. Плюс 22-летняя Кинг на пять лет моложе, что также имеет важное значение. Ефимова на протяжении десяти лет показывает приблизительно одни и те же секунды на дистанциях, подобная стабильность и отличала ее от конкуренток за медали, что попадались ей по ходу карьеру. Сейчас почти все из них уже завершили карьеру, осталась только одна - Кинг.

Через год у Ефимовой будет последний шанс завоевать олимпийской золото, именно его еще нет в ее богатой коллекции наград. Кажется, что остальные старты для россиянки - лишь путь к основной цели. "Все прошло так же, как и раньше, просто на этот раз немного не дотянула - подвели последние 15 метров, - сказала Ефимова. - Считаю, что получилось неплохо, но еще есть над чем работать, есть еще год до Олимпиады, до которой, надеюсь, доживу". Максималист Рылов 22-летний Рылов иной: для него главное здесь и сейчас. Во вторник он был недоволен даже завоеванием серебра на "сотне", несмотря на то, что коронной для него является дистанция вдвое длиннее. Именно на ней два года назад он завоевал золото чемпионата мира.

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Победителем заплыва стал лидер сезона китаец Сюй Цзяюй. Сразу после заплыва российский пловец был настолько зол, что даже отказался от общения с журналистами, однако после церемонии награждения все же рассказал, почему его не устроил результат. "Думал, что победа будет за мной, потому что по ходу второй половины дистанции я бы его "убил". Просто надо было стартовать в более спокойном для себя темпе, - отметил Рылов. - Получается, что я отдал человеку золото. Тем более что время все показали слабее, чем в полуфинале". Это серебро для него стало вторым на чемпионате мира - в воскресенье он стал вторым в составе эстафетной команды на дистанции 4 по 100 м вольным стилем. Рылов является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (200 м, спина), на этой же дистанции он собирается побеждать и в Кванджу,0 и через год на Играх в Токио. Сунь Ян не сдержался Запомнился день и очередным бойкотом церемонии награждения с участием Сунь Яна. На этот раз поздравлять китайца отказался британец Данкан Скотт, разделивший третье место с Малютиным, чье имя, что интересно, организаторы чемпионата мира написали неправильно. На вручение медалей российский пловец вышел с именной наклейкой, на которой вместо его фамилии латинскими буквами было написано "Maryutin" (Марютин).

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