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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу

Вратарь сборной России: разгром сборной Молдавии по пляжному футболу не вызвал эмоций

Россияне выиграли со счетом 8:0 на квалификационном турнире к чемпионату мира

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Разгромная победа над сборной Молдавии на европейском квалификационном турнире к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года не вызвала у российской команды никаких эмоций. Об этом журналистам после игры рассказал вратарь российской команды Максим Чужков.

Во вторник сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 8:0 и вышла во второй групповой этап турнира. Соревнования проходят в Москве в спорткомплексе "Лужники".

"По прошедшему матчу не стоит делать каких-то выводов. Мы хорошо сыграли, главное, не пропустили. Мы выполняем задачу на данный момент. Конечно, в группе хотелось бы увидеть хотя бы одну сильную команду, а не проходную, когда пешком ходишь. От игры с молдаванами при таком счете мало эмоций", - сказал Чужков.

На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии 24 июля, начало - 20:00 мск.

На втором групповом этапе восемь сборных поделены на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.

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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
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