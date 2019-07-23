Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

Во вторник из команды боксера пришла трагичная новость о смерти Дадашева, который ранее был введен в состояние искусственной комы после перенесенной операции. Это произошло после поединка Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса, который прошел в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). Российский спортсмен бился за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Дадашев впервые заявил о себе на международной арене на Европейских играх в 2015 году, тогда спортсмена засудили в 1/8 финала, несмотря на то, что он отправил соперника в нокдаун. После Игр россиянин принял решение уйти в профессиональный бокс. За три года он провел 13 победных поединков, поражение в бою с Матиасом, в котором россиянин был фаворитом, стало первым и единственным в его карьере.

Поединок был остановлен в 11-м раунде, когда Дадашев пропустил большое количество ударов, команда российского спортсмена приняла решение отказаться от продолжения боя и поберечь здоровье боксера. Сразу по окончании поединка Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга.

Чтобы состояние боксера не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но спортсмену требовалась еще пара дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому, речь о возвращении в спорт уже не шла, скорее о возвращении к нормальной жизни. Все это время Дадашева поддерживала его команда, а также прилетевшая в США супруга.

Во вторник стало известно, что у боксера не выдержало сердце.

Всеобщее горе

Трагедия ударила по всем знакомым спортсмена: тренер Дадашева американец Бадди Макгирт, остановивший поединок, выразил соболезнования семье и рассказал, каким прекрасным человеком был россиянин. "Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, соболезную его семье. Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать", - рассказал ТАСС Макгирт.