Последний бой. Российский боксер Дадашев скончался в США после поединка

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет в США в результате полученных в ходе поединка травм. Причиной смерти спортсмена стала остановка сердца.
Во вторник из команды боксера пришла трагичная новость о смерти Дадашева, который ранее был введен в состояние искусственной комы после перенесенной операции. Это произошло после поединка Дадашева и пуэрториканца Субриэля Матиаса, который прошел в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). Российский спортсмен бился за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Дадашев впервые заявил о себе на международной арене на Европейских играх в 2015 году, тогда спортсмена засудили в 1/8 финала, несмотря на то, что он отправил соперника в нокдаун. После Игр россиянин принял решение уйти в профессиональный бокс. За три года он провел 13 победных поединков, поражение в бою с Матиасом, в котором россиянин был фаворитом, стало первым и единственным в его карьере.
Поединок был остановлен в 11-м раунде, когда Дадашев пропустил большое количество ударов, команда российского спортсмена приняла решение отказаться от продолжения боя и поберечь здоровье боксера. Сразу по окончании поединка Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. В больнице Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга.
Чтобы состояние боксера не ухудшилось, ему требовалось провести трепанацию правой части черепа для снятия образовавшейся опухоли мозга. В результате двухчасовой операции гематома и опухоль спали, но спортсмену требовалась еще пара дней для восстановления. После этого Максим был введен в медикаментозную кому, речь о возвращении в спорт уже не шла, скорее о возвращении к нормальной жизни. Все это время Дадашева поддерживала его команда, а также прилетевшая в США супруга.
Во вторник стало известно, что у боксера не выдержало сердце.
Всеобщее горе
Трагедия ударила по всем знакомым спортсмена: тренер Дадашева американец Бадди Макгирт, остановивший поединок, выразил соболезнования семье и рассказал, каким прекрасным человеком был россиянин. "Ужасно себя чувствую, я в полном отчаянии после этой новости, соболезную его семье. Максим был лучшим, он был потрясающим человеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все будем по нему скучать", - рассказал ТАСС Макгирт.
Помимо тренера российского боксера, соболезнования от лица команды соперника выразил промоутер Матиаса Иван Оренго. "Мои глубочайшие соболезнования родным и команде Дадашева. Это очень плохая новость", - заявил ТАСС промоутер.
Макгирт подчеркнул важность более серьезного отношения к медицинским тестам, которые должны проходить боксеры, чтобы предотвратить подобные случаи. Обследование спортсмена поставил под вопрос и первый тренер Дадашева Руслан Дотдаев. "Максим в памяти остался волевым, целеустремленным человеком - это главное, что у него было, - сказал Дотдаев. - Как и что с ним происходило, как тренировался, соблюдались ли все медицинские условия - я же не в курсе всех этих событий".
Федерация бокса России всячески поможет семье спортсмена в этой тяжелейшей ситуации. В первую очередь, как рассказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев, семье будут гарантированы пожизненные выплаты, все расходы по перевозке тела Максима организация возьмет на себя.
Важным замечанием Кремлева стала важность расследования произошедшего. "Федерация бокса России расследует обстоятельства смерти Дадашева. Мы проведем соответствующее расследование и выясним, почему такое произошло. Необходимо довести дело до конца", - рассказал генсек федерации ТАСС.
Также готовность оказать содействие в возвращении тела Дадашева на родину высказало и посольство РФ в США. "В связи со смертью российского боксера Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию", - говорится в заявлении посольства.
Подобные случаи в профессиональном боксе
К сожалению, это далеко не первый случай даже в новейшей истории бокса, но предотвратить подобные трагедии пока не удается. К примеру, в декабре 2011 года после поединка российских боксеров Сергея Ковалева, тренирующегося сейчас под руководством Макгирта, и Романа Симакова последний скончался от полученных травм головного мозга.
Аналогичный Дадашеву случай произошел в поединке индонезийцев Мухаммеда Афризаля и Ирвана Марбуна 31 марта 2012 года. Спустя час после поединка Афризаля также рвало, затем тот потерял сознание и спустя четыре дня после операции он скончался в результате гематомы мозга.
Шокирующий случай произошел 24 февраля 2018 года в поединке британцев Скотта Вестгарта и Дека Спелмэна. Победу в этом бою одержал по очкам Вестгарт, но в последнем раунде он оказался в нокдауне. После боя Вестгарт в раздевалке потерял сознание, был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.
Последняя трагедия произошла 5 ноября 2018 года - в бою за титул чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской организации (WBO) 49-летний итальянец Кристиан Дагио дважды упал на настил ринга в последнем раунде поединка против тайца Дона Перуанга и не смог подняться. Медики оперативно выбежали на ринг для помощи боксеру, после чего тот был доставлен в одну из больниц Бангкока, но, проведя два дня в коме, скончался.