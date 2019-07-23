Трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду может выступить на Играх-2020 в скейтбординге

ТАСС, 23 июля. Трехкратный победитель Олимпийских игр американский сноубордист Шон Уайт может принять участие в Играх 2020 года в Токио в скейтбординге. Об этом сообщает AP.

Уайт во время передачи на американском телеканале NBC рассказал, что будет участвовать в чемпионате мира по скейтбордингу в сентябре, по результатам которого примет решение о возможности выступления в составе олимпийской сборной США на Олимпиаде в Токио.

На счету 32-летнего Уайта три золотые медали в хафпайпе на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Пхёнчхане.

Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио.