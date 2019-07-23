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Зимние олимпийские виды спорта

Трехкратный олимпийский чемпион по сноуборду может выступить на Играх-2020 в скейтбординге

Шон Уайт побеждал в хафпайпе на Играх в Турине, Ванкувере и Пхёнчхане
Шон Уайт EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO
Описание
Шон Уайт
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 23 июля. Трехкратный победитель Олимпийских игр американский сноубордист Шон Уайт может принять участие в Играх 2020 года в Токио в скейтбординге. Об этом сообщает AP.

Уайт во время передачи на американском телеканале NBC рассказал, что будет участвовать в чемпионате мира по скейтбордингу в сентябре, по результатам которого примет решение о возможности выступления в составе олимпийской сборной США на Олимпиаде в Токио.

На счету 32-летнего Уайта три золотые медали в хафпайпе на Олимпийских играх в Турине, Ванкувере и Пхёнчхане.

Скейтбординг впервые будет представлен на Играх-2020 в Токио.

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Зимние олимпийские виды спорта
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