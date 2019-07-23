"Судува" разгромила "Тре Пенне" в первом матче второго квалификационного раунда ЛЕ

ТАСС, 23 июля. Литовский футбольный клуб "Судува" в гостях победил "Тре Пенне" из Сан-Марино в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Дублем отметился Андро Сврлюга (20-я и 66-я минута), по одному голу на счету Гедрюса Матулявичюса (10), Йосипа Талича (80) и Тозейнта Рикеттса (90).

Тульский "Арсенал" сыграет в первом матче второго квалификационного раунда против азербайджанского "Нефтчи" 25 июля.

Результаты других матчей игрового дня:

"Арарат-Армения" - "Линкольн Сити" (Гибралтар) - 2:0;

"ХБ Торсхавн" (Фарерские острова) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 2:2;

"Шкендия 79" (Македония) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:2;

"Санта-Колома" (Андорра) - "Астана" (Казахстан) - 0:0.