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Бокс

Вдова боксера Дадашева надеется вырастить сына таким же великим человеком, как отец

ТАСС, 23 июля. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина надеется воспитать сына так, чтобы он стал великим человеком, как и его отец. Слова вдовы передает американский телеканал CBS.

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

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"Он [Дадашев] был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Наш сын будет продолжать расти, чтобы стать великим человеком, как его отец. Наконец я хотела бы поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни. Я прошу всех уважать нашу частную жизнь в это очень трудное время", - сказала вдова Дадашева.

Бой Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) состоялся в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.

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