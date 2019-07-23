Вдова боксера Дадашева надеется вырастить сына таким же великим человеком, как отец

Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя в ночь на 20 июля. В команде спортсмена ТАСС сообщили, что смерть произошла из-за остановки сердца.

ТАСС, 23 июля. Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина надеется воспитать сына так, чтобы он стал великим человеком, как и его отец. Слова вдовы передает американский телеканал CBS .

"Он [Дадашев] был очень добрым человеком, который боролся до самого конца. Наш сын будет продолжать расти, чтобы стать великим человеком, как его отец. Наконец я хотела бы поблагодарить всех, кто заботился о Максиме в его последние дни. Я прошу всех уважать нашу частную жизнь в это очень трудное время", - сказала вдова Дадашева.

Бой Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) состоялся в ночь на 20 июля в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.