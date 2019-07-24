"Реал" обыграл "Арсенал" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 24 июля. Испанский "Реал" в матче Международного кубка чемпионов победил английский "Арсенал". Основное время встречи, проходившей в городе Лэндовер (штат Мэриленд, США), завершилось со счетом 2:2, одиннадцатиметровые удары точнее исполнили подопечные Зинедина Зидана - 3:2.

Мадридский клуб уступал по ходу встречи с разницей в два гола. Мячи в составе "Арсенала" забили Александр Ляказетт (10-я минута - пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (24). У "Реала" голами отметились Гарет Бэйл (56) и Марко Асенсио (59). Также команды обменялись удалениями - на 5-й минуте поле покинул защитник мадридцев Начо, а на 40-й минуте - игрок обороны лондонцев Сократис Папастатопулос.

В серии пенальти у "Реала" свои удары реализовали Иско, Рафаэль Варан и Винисиус Жуниор, забить не сумел только Бэйл. В составе "Арсенала" точно пробили Рейсс Нелсон и Букайо Сака, а подвели команду Гранит Джака, Начо Монреаль и Робби Бёртон.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", испанский "Атлетико", мексиканская "Гвадалахара", немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.