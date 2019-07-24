СМИ: российский боец UFC Магомедшарипов может провести следующий бой в ноябре

ТАСС, 24 июля. Россиянин Забит Магомедшарипов, выступающий в полулегком весе, может провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 ноября. Об этом на свой странице в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Окамото.

"На данный момент мне известно, что возвращение Забит Магомедшарипова на ринг в рамках UFC, вероятно, произойдет 9 ноября на турнире в Москве. Однако ситуация может измениться", - написал Окамото.

В активе 28-летнего Магомедшарипова 17 побед и одно поражение в ММА. В UFC на счету спортсмена пять поединков, во всех из которых он побеждал.

Последний бой россиянин провел 3 марта. Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса единогласным решением судей на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе. Бой состоял из трех раундов.