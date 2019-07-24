"Атлетико" по пенальти победил "Гвадалахару" в матче Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб "Атлетико" в серии послематчевых пенальти одержал победу над мексиканской "Гвадалахарой" во встрече Международного кубка чемпионов. Матч прошел в Арлингтоне (штат Техас, США).

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0. Команды заработали по одному удалению. На 24-й минуте поле покинул полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте, а на 61-й минуте - защитник "Гвадалахары" Карлос Вильянуэва. В серии пенальти мадридцы были сильнее - 5:4, победу команде принес сейв голкипера Антонио Адана после удара Алана Сервантеса.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Арсенал", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Интер" и "Милан", испанский "Реал", немецкая "Бавария" и португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

"Гвадалахара" провела свой третий матч, потерпев третье поражение. Ранее мексиканский клуб уступил "Фиорентине" (1:2) и "Бенфике" (0:3). Для "Атлетико" встреча стала первой на турнире.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, то победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.