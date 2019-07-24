Британец Хант завоевал золото в хайдайвинге на ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Британский спортсмен Гари Хант занял первое место в хайдайвинге на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в южнокорейском городе Кванджу.
По сумме четырех прыжков с 27-метровой вышки он набрал 442,20 балла. Второе место занял американец Стив Лобу (433,65). Третьим стал мексиканец Хонатан Паредес (430,15).
Россияне Артем Сильченко и Игорь Семашко, расположившиеся на 17-й и 22-й строчках соответственно, завершили выступление после третьей попытки. В финальный раунд прошел только Никита Федотов, который по итогам турнира занял 12-е место с результатом 327,75 балла.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая, завоевавшая 29 наград - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2). На третьей строчке расположилась команда Австралии (4-2-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|2
|19
|3
|Австралия
|4
|2
|4
|10
|4
|США
|3
|5
|7
|15
|5
|Великобритания
|2
|2
|4
|8
|6
|Канада
|2
|2
|3
|7
|6
|Германия
|2
|2
|3
|7
|8
|Бразилия
|2
|0
|1
|3
|9
|Венгрия
|2
|0
|0
|2
|10
|Италия
|1
|4
|4
|9