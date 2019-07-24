Чемпионы мира Конева и Меньков не выступят на первенстве России по легкой атлетике

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Обладательница золотой медали зимнего мирового первенства 2013 года в тройном прыжке Екатерина Конева и победитель чемпионата мира - 2013 в прыжках в длину Александр Меньков из-за травм не смогут выступить на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Чемпионат России пройдет в Чебоксарах на реконструированном стадионе "Олимпийский" с 24 по 27 июля. В рамках турнира будет разыграно 40 комплектов наград.

"К сожалению, Конева и Меньков из-за травм вынуждены пропустить этот чемпионат страны. Но сами спортсмены рассчитывают, что этот сезон для них еще не завершен. Тот же Меньков, имеющий выполненный норматив на чемпионат мира, восстановившись, продолжит тренироваться в надежде на допуск на главный старт в Доху".

По информации ТАСС, Меньков получил травму ноги в начале июля на Мемориале Знаменских, Коневу беспокоят боли в стопе.

Российские легкоатлеты на время временного лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) имеют право выступать на зарубежных стартах только при наличии персонального разрешения от IAAF.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе.