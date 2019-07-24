Россиянин Закарин покинул велокоманду "Катюша-Альпецин"

ТАСС, 24 июля. Российский велогонщик Ильнур Закарин принял решение покинуть швейцарскую команду "Катюша-Альпецин". Об этом сообщил генеральный менеджер коллектива Хосе Азеведо, слова которого приводит портал cyclingnews.

"Закарин принял решение покинуть команду. Я не знаю, куда он уходит", - сказал Азеведо, добавив, что Закарину не был предложен новый контракт.

Ранее появлялась информация о том, что в следующем сезоне "Катюшу-Альпецин" покинет спонсор - компания "Альпецин", а также производитель велосипедов Canyon ("Кэньон"). Сообщалось, что основатель коллектива российский бизнесмен Игорь Макаров готов вкладывать личные деньги, чтобы сохранить команду. Отмечалось, что 13 гонщикам, у которых истекают контракты, было предложено искать новые команды. Еще 11 членов "Катюши-Альпецин", в том числе и россиянин Дмитрий Страхов, останутся на следующий сезон и сформируют основной состав.

Закарин выступает за команду с 2015 года. Он становился бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018). В "Тур де Франс" 2019 года Закарин идет на 66-м месте после 16 этапов.