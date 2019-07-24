СМИ: Маглионе намерен остаться в исполкоме FINA после окончания президентского срока

ТАСС, 24 июля. Глава Международной федерации плавания (FINA) уругваец Хулио Маглионе намерен остаться в исполнительном комитете организации после того, как истечет срок его президентских полномочий. Об этом в среду сообщил портал Inside the games.

По информации портала, представитель FINA подтвердил, что Маглионе сможет остаться в исполкоме после окончания срока президентства в 2021 году. Это стало возможным после того, как конгресс организации одобрил расширение количества членов исполнительной власти с восьми до девяти человек.

Маглионе руководит FINA с 2009 года.