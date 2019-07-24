Глава МОК Бах заявил, что готовность Токио к ОИ-2020 превысила все ожидания

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония по случаю начала обратного отсчета за год до летних Олимпийских игр 2020 года прошла в среду в выставочном комплексе "Токио форум" в центре японской столицы. Как заявил в приветственном слове глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, степень готовности Токио к спортивному празднику заслуживает самой высокой оценки.

Как изменился Токио за год до Игр-2020

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"Через год в Японии будет твориться история. Это будет уникальный момент для наших японских друзей показать миру лучшее, что есть в Японии, в том числе богатую историю, высокие технологии, гостеприимство. Я никогда не видел других городов, которые были бы настолько хорошо готовы к Олимпиаде за год до нее", - сказал Бах.

По его словам, для Японии грядущая Олимпиада стала символом объединения нации. В результате огромное число представителей бизнеса проявили интерес к этому событию, а десятки тысяч волонтеров выразили намерение принять участие в организации Игр. Бах на церемонии также подписал официальное приглашение всем спортсменам государств, входящих в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года.

Во время мероприятия также выступили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября.