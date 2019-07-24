Екимов считает, что смена команды может пойти на пользу велогонщику Закарину

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Смена команды может пойти на пользу российскому велогонщику Ильнуру Закарину и придать ему необходимый импульс для подготовки к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

В среду генеральный менеджер "Катюши-Альпецин" Хосе Азеведо заявил, что Закарин принял решение покинуть команду, за которую выступает с 2015 года.

"В "Катюше" Закарин в этом году приуныл и закис, может быть, потому что у него не было особенной помощи в гонках, особенно на гранд-турах. Наверно, сейчас он ищет команду, где у него будет звено подмоги, чтобы решать свои задачи. Это не очень хорошо для "Катюши", но не плохо для Ильнура, - отметил Екимов. - Я сам проходил эту школу, понимал, что если ты признанный лидер команды, то ты должен каждые три года ее менять, за три года вырабатываются привычки и отношение к тебе становится несколько другим".

"Закарин - профессионал высокого уровня, для такого гонщика необходимо рабочее место, то есть команда. Если он переходит из "Катюши" в любую другую команду дивизиона, то качество там не хуже, чем в "Катюше". А дальше все зависит от Ильнура. Насколько программа соревнований будет устраивать его и его подготовку, а также насколько он в этом новом драйве получит тот необходимый импульс для подготовки к Олимпиаде", - сказал Екимов.

Закарин становился бронзовым призером гонки "Вуэльта Испания" (2017), занимал пятое место в "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - в "Тур де Франс" (2018). В "Тур де Франс" 2019 года Закарин идет на 66-м месте после 16 этапов.