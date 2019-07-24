Хайдайвинг будет показательным видом спорта на Олимпиаде в Токио

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Хайдайвинг должен стать показательным видом спорта на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин после окончания соревнований на чемпионате мира в Кванджу.

Старт Играм в Токио будет дан ровно через год, показательные соревнования проводятся в целях пропаганды и популяризации видов спорта, которые не признаны Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Сказали, что хайдайвинг в качестве показательного вида спорта будет на Олимпиаде в Токио. Все очень надеются на его включение в олимпийскую программу уже к Играм в Париже, ведь соревнования смотрятся очень круто", - сказал Саутин.

В программу чемпионатов мира хайдайвинг входит с 2013 года.