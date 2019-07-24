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Бокс

Около 500 спортсменов уже заявились на участие в ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Всего ожидается около 700 участников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Для участия в чемпионате мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге на данный момент заявлено 487 спортсменов. Об этом сообщил в среду журналистам министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, подводя итоги заседания инспекционной комиссии Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Большой интерес мы отмечаем, 487 спортсменов из 92 стран уже заявились для участия в турнире", - сказал Рапопорт.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по боксу ожидается порядка 700 спортсменов.

В Екатеринбурге в среду работает инспекционная комиссия AIBA во главе с исполнительным директором организации Томом Виргитсом. Комиссия оценивает готовность Екатеринбурга к проведению чемпионата мира.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Соревнования, а также церемонии открытия и закрытия чемпионата, состоятся в центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

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Бокс
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