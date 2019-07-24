Международная ассоциация бокса высоко оценивает готовность Екатеринбурга к ЧМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргитс высоко оценил готовность Екатеринбурга к проведению чемпионата мира в сентябре 2019 года. Об этом он рассказал журналистам по итогам заседания инспекционной комиссии ассоциации.

"Мы смогли оценить уровень подготовки и проделанной работы организаторами - это огромный объем работы. Екатеринбург готов принять такой большой международный чемпионат, по многим пунктам работа уже в активном завершении", - сказал Виргитс.

"Самая главная задача - убедиться, что точки соприкосновения найдены, а самое главное - есть общее понимание цели, которую мы хотим достигнуть. Это касается и логистики, и размещения спортсменов, и работы с прессой. Сегодня наша цель - пройтись по всем пунктам и убедиться, что мы идем в общем направлении вместе с региональными властями и, соответственно, интересами организации", - отметил Виргитс.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.