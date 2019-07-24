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Олимпиада-2020 в Токио

Колобков: сборная России на ОИ-2020 будет бороться за медали в большинстве видов спорта

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа
Министр спорта России Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта России Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх 2020 года в Токио смогут бороться за медали в большинстве видов спорта. Такое мнение журналистам в среду высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

"Мы готовимся к Олимпиаде в Токио, команда будет конкурентоспособной. Видим, что в большинстве видов мы будем бороться за медали, будем конкурентоспособными в 20 видах. Понимаем пул спортсменов, которые будут бороться за медали, - сказал Колобков. - Уверен, болельщиков сможем порадовать хорошими результатами".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Олимпиада-2020 в Токио
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