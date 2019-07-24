Чемпион мира по боксу Ковалев считает, что рефери должен был остановить бой Дадашева

ТАСС, 24 июля. Арбитр поединка российского боксера Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Кенни Шевалье должен был досрочно прекратить бой. Такое мнение в своем аккаунте в Instagram высказал чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

Поединок между Дадашевым и Матиасом прошел в ночь на 20 июля в США, в 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, в перерыве между раундами тренер россиянина Бадди Макгирт принял решение снять своего подопечного с боя. Сразу после поединка спортсмен почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание, Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, во вторник стало известно, что он скончался.

"Я считаю, что грубейшую ошибку допустил рефери этого боя, это ведь не дворник с улицы, а человек, обученный судить боксерские поединки, - написал Ковалев. - Он должен был здраво оценить нулевые шансы на победу Дадашева уже после восьмого раунда, за это время уже было понятно, что практически все раунды Макс проиграл, и шансов на победу нокаутом даже не просматривалось. Но рефери, к сожалению, не остановил бой, чтобы сохранить здоровье и жизнь Максу, он продолжал участвовать в избиении Макса на потеху зрителям".

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.