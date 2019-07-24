СМИ: Месси дисквалифицирован на один матч за поведение на Кубке Америки

ТАСС, 24 июля. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) наказала нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси дисквалификацией на один матч и денежным штрафом за неподобающее поведение на Кубке Америки 2019 года. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание AS.

По информации издания, денежный штраф составил $1,5 тыс. Отмечается, что 32-летний нападающий пропустит первый матч отборочного раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В ходе Кубка Америки Месси стал участником нескольких скандальных эпизодов. На стадии 1/2 финала аргентинцы уступили хозяевам первенства бразильцам (0:2), встреча сопровождалась неоднозначными решениями эквадорского арбитра встречи Родди Самбрано. После матча Месси раскритиковал работу судей.

В матче за третье место на турнире сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1. В первом тайме арбитр удалил за неспортивное поведение капитанов команд - Месси и Гари Меделя, аргентинец после игры отказался присутствовать на церемонии награждения в знак протеста против судейства на турнире и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции. Позднее Федерация футбола Аргентины направила письмо руководству КОНМЕБОЛ, в котором попросило отменить решение арбитра и объяснила свою позицию по красной карточке игрока, а также по его заявлениям после матча. Вместе с объяснительными документами федерация направила бумаги с извинениями за слова Месси.

В составе сборной Аргентины Месси выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года и серебро чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Аргентинец является пятикратным обладателем приза лучшему игроку мира по итогам года - "Золотой мяч".