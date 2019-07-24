Лучший российский хайдайвер пришел в прыжки воду с 27 метров из китайского шоу

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лучший на данный момент российский хайдайвер Никита Федотов пришел в спорт из прыжкового шоу, которое является его основным местом работы. После выступления на чемпионате мира в Кванджу спортсмен рассказал ТАСС, что собирается связать свое будущее именно со спортом.

Федотов стал лучшим из трех россиян, которые выступали в соревнованиях по хайдайвингу на чемпионате мира в Кванджу (12-е место). Артем Сильченко и Игорь Семашко в прыжках с 27-метровой вышки заняли 17-е и 22-е места соответственно.

"Я работаю в Шэньчжэне, в Китае, там и живу, выступаю в прыжковом шоу, где исполняются комические и сложные прыжки. Есть хайдайвинг, другие высоты, что дает возможность для тренировок своих прыжков. Так что связываю приятное с полезным. Шоу - основное мое место работы, хайдайвинг - чисто в кайф", - сказал Федотов, отметив, что с 20-метровой вышки он впервые прыгнул шесть лет назад, в возрасте 18 лет.

"Но дело сейчас не в работе и не в деньгах, а в том, чтобы быть на высоком международном уровне, поэтому я стараюсь улучшить свои результаты. С каждым разом я становлюсь все ближе к пятерке сильнейших. Моя мотивация - олимпийские перспективы хайдайвинга, золото чемпионата мира, Мировая серия", - подчеркнул он.

Спортсмен рассказал, что за время в хайдайвинге он успел сломать ребра и надорвать связку в колене, однако восстановление от травм занимало не больше месяца. "Всегда страшно, если тебе не страшно, то ты ненормальный. Страх приводит в чувство, бывает, что ты идешь и тебя трясет от страха - это адреналин, - рассказал Федотов. - Когда-то даже снились страшные сны, но сейчас уже отпустило".

"Алкоголь? Не без этого - мозги "убивает" и все, чтобы ты много не думал об этом, но есть и трезвенники, таких половина. После соревнований, конечно, все собираются посидеть, но нет такого, что - оп! И ушли ребята, увидимся в следующем году", - рассказал Федотов.