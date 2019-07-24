Украинец Усик посвятил стихи скончавшемуся российскому боксеру Дадашеву

ТАСС, 24 июля. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик посвятил стихи россиянину Максиму Дадашеву, скончавшемуся после поединка в США из-за полученных травм. Сообщение Усика размещено на его странице в Instagram.

Также Усик принес соболезнования близким российского спортсмена.

Поединок между Дадашевым и пуэрториканцем Субриэлем Матиасом прошел в ночь на 20 июля в США. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов, в перерыве тренер россиянина Бадди Макгирт принял решение снять своего подопечного с боя. Сразу после поединка спортсмен почувствовал себя плохо, а затем потерял сознание, Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, во вторник стало известно, что он скончался.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.