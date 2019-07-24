Украинские боксеры Ломаченко и Гвоздик выразили соболезнования в связи со смертью Дадашева

ТАСС, 24 июля. Чемпионы мира по боксу украинцы Василий Ломаченко и Александр Гвоздик принесли соболезнования родным и близким скончавшегося после боя в США россиянина Максима Дадашева. Соответствующие сообщения размещены в соцсетях спортсменов.

В ночь на 20 июля Дадашев провел бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, в 11-м раунде россиянин пропустил много ударов, из-за чего тренер россиянина Бадди Макгирт принял решение снять своего подопечного с боя. Сразу после поединка самочувствие спортсмена ухудшилось, он потерял сознание, Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа, во вторник стало известно, что он скончался.

"Большая потеря для семьи и близких, - написал обладатель поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе Ломаченко. - Спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда, больше не могу подобрать слов. Мои соболезнования близким".

"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром", - написал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Гвоздик.

Дадашеву было 28 лет, он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.