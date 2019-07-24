РПЛ подтвердила проведение матча "Оренбург" - "Зенит" на стадионе "Газовик"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Матч третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и "Зенитом" пройдет в Оренбурге на стадионе "Газовик". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин.

Ранее стадион "Газовик" не смог пройти лицензирование для проведения матчей РПЛ. Игра с "Зенитом", которая пройдет 28 июля, станет для "Оренбурга" первой домашней в сезоне-2019/20.

"Матч "Оренбург" - "Зенит" состоится на стадионе "Газовик", - сказал Пышкин. На вопрос о том, значит ли это, что команда сможет проводить остальные домашние встречи на своей арене, представитель РПЛ не стал давать комментариев.

На старте чемпионата России "Оренбург" проиграл в гостях "Ростову" и ЦСКА с одинаковым счетом 1:2. В активе "Зенита" две победы - над "Тамбовом" дома (2:1) и в гостях над "Сочи" (2:0).