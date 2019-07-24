Датчанка Риндом выиграла чемпионат мира в парусном спорте в классе "лазер-радиал"

ТАСС, 24 июля. Датская спортсменка Анна-Мария Риндом одержала победу на чемпионате мира по парусному спорту в классе "лазер-радиал". Турнир проходил в японском Сакаиминато.

Второе место заняла голландка Марит Бауместер. Замкнула тройку призеров британка Элисон Янг. Россиянка Екатерина Зюзина стала 45-й, Валерия Ломаченко заняла 85-е место.

Несмотря на показанный результат, Зюзина завоевала путевку для сборной России на Олимпийские игры - 2020. Путевка не является именной. На чемпионате мира 2018 года ряд спортсменок получил право выступить на Играх-2020, вследствие чего на мировом чемпионате этого года россиянка сумела стать одной из обладательниц лицензий.

Вместе с россиянкой олимпийские лицензии завоевали представительница Хорватии Елена Воробьева, литовка Виктория Андрюлюте, аргентинка Люсия Фаласка, белоруска Татьяна Дроздовская, австралийка Зои Томсон, спортсменка из Уругвая Долорес Морейра, ирландка Эшлинг Келлер, представительница Новой Зеландии Оливия Кристи и киприотка Марилена Макри.