Глава ОКР считает, что шахматная олимпиада поможет включению вида спорта в программу ОИ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Всемирная шахматная Олимпиада, которая пройдет в 2020 году в Югре, может помочь виду спорта при включении в программу Олимпийских игр. Слова Позднякова приводит пресс-служба Международного шахматного клуба.

"Что касается шахмат, то меня часто спрашивают - могут ли они войти в программу Игр? И когда лучше играть - зимой или летом? Шахматы - универсальны, в этом году в Югре соберутся участники Кубка мира, а в 2020-м в Хантах [Ханты-Мансийске] пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Пока отдельно от МОК [Международного олимпийского комитета], но если придумают такой формат игры, который бы их устраивал, то я не сомневаюсь в перспективах игры как полноправной олимпийской дисциплины", - сказал Поздняков.

Он также отметил, что шахматы популярны во всем мире, по его словам, на данный момент на территории России проводятся крупные турниры под эгидой Мировой шахматной федерации (FIDE). "Эта игра популярна во всем мире. В России, например, у нас есть несколько ключевых регионов, таких как Ханты-Мансийск и Москва, где шахматам уделяется огромное внимание. Игра уже стала частью школьной программы по всей планете, наша страна проводит крупнейшие турниры под эгидой FIDE, которые поражают масштабом участников", - добавил глава ОКР.

Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября. В нем примут участие ведущие спортсмены, в том числе норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана, россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и другие.