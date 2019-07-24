Мемориал Сколимовской в Польше 14 сентября станет последним стартом Ласицкене перед ЧМ

ЧЕБОКСАРЫ, 24 июля. /ТАСС/. Легкоатлетический мемориал Камилы Сколимовской, который пройдет в польском Хорзове 14 сентября, станет для лидера мирового сезона в женских прыжках в высоту Марии Ласицкене последним стартом перед чемпионатом мира. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Что касается августовских стартов Марии, то пока идут переговоры с организаторами турниров. Могу сказать, что 27 августа Ласицкене выступит на турнире в итальянском Роверето. Но если будет необходимость стартовать еще где-то, то мы отыщем такую возможность", - сказала Назарова.

"В сентябре Маша выступит в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе 6 сентября, потом ее ждет матчевая встреча Европа - США в Минске 9 сентября. Следующий старт - Мемориал Сколимовской 14 сентября, а потом уже будет чемпионат мира (27 сентября - 6 октября - прим. ТАСС)", - отметила собеседница ТАСС.

26-летняя легкоатлетка из России выиграла все пять этапов "Бриллиантовой лиги" текущего сезона, в которых принимала участие. Последний раз Ласицкене не смогла одержать победу 17 января, уступив на турнире в Челябинске россиянке Анне Чичеровой. С тех пор Ласицкене выиграла 15 турниров подряд.

Личный рекорд Ласицкене составляет 2,06 м, эту высоту россиянка впервые преодолела в июле 2017 года на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне. 20 июня 2019 года на турнире в чешской Остраве россиянка повторила свое достижение. Мировой рекорд (2,09) принадлежит чемпионке мира и Олимпийских игр Стефке Костадиновой, она установила его 30 августа 1987 года на чемпионате мира в Риме со второй попытки.