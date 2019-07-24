Российский арбитр Лаврухин будет работать на матчах баскетбольной Евролиги сезона-2019/20

ТАСС, 24 июля. Российский арбитр Артем Лаврухин был выбран для обслуживания матчей предстоящего сезона баскетбольной Евролиги. Об этом в среду сообщила пресс-служба турнира.

26-летний Лаврухин станет одним из самых молодых судей, работающих на встречах турнира. Ранее россиянин работал в первом дивизионе Суперлиги, Кубке России (2018), Единой лиге ВТБ и женской Премьер-лиге.

Вместе с российским арбитром назначения получили швейцарец Себастьен Кливаз, хорват Денис Хаджич и грек Василики Царуша. Всего Евролигу будут судить 71 рефери.

Первый тур пройдет 3 и 4 октября. Регулярный сезон завершится 10 апреля, в плей-офф пробьются восемь лучших клубов в турнирной таблице. "Финал четырех" пройдет в немецком Кельне с 22 по 24 мая. Победителем Евролиги сезона-2018/19 стал московский ЦСКА.