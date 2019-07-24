Три регбиста дисквалифицированы до января за драку во время матча чемпионата России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Двое игроков сборной Дагестана и спортсмен московского клуба "Слава" были дисквалифицированы после инцидента во время матча чемпионата России по пляжному регби. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Федерации регби России.

В субботу ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что на матче чемпионата России по пляжному регби в Москве произошла массовая драка между игроками московского клуба "Слава" и сборной Дагестана. По словам источника, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. Позднее главный тренер сборной республики и президент Федерации регби Дагестана Магомед Гаджимагомедов рассказал ТАСС, что массовой драки не было, в потасовке приняли участие только двое спортсменов.

"Было принято решение дисквалифицировать Магомеда Муртазалиева, Абдула Ахмедова (оба - сборная Дагестана) и Тамерлана Хубаева ("Слава") на срок до 31 декабря 2019 года. Игроки не имеют права принимать участие в соревнованиях по регби, регби-7, пляжному регби, а также находиться в расположении команд. Также было решено оштрафовать клуб "Слава" и Федерацию регби Дагестана на 50 тыс. рублей каждого за неподобающее поведение игроков команд, не соответствующее духу игры регби", - сказали в пресс-службе федерации.