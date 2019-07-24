Венгерский пловец Милак побил рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Венгр Криштоф Милак установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м баттерфляем. В финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу он проплыл дистанцию за 1 минуту 50,73 секунды.
Серебро завоевал японец Дайя Сато (1.53,86), бронзу - южноафриканец Чад Ле Кло (1.54,15).
Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (1.51,51), который он установил на чемпионате мира 2009 года.
19-летний Милак впервые в карьере стал чемпионом мира. На мировом первенстве 2017 года он завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Также он является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 200 м баттерфляем. В активе команды Венгрии на чемпионате мира в Кванджу три золотые медали.
В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|2
|19
|3
|Австралия
|4
|3
|4
|11
|4
|США
|3
|5
|7
|15
|5
|Великобритания
|3
|2
|4
|9
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Венгрия
|3
|0
|0
|3
|8
|Канада
|2
|2
|3
|7
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|0
|1
|3