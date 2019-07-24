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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Венгерский пловец Милак побил рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем

Спортсмен стал чемпионом мира на этой дистанции
Криштоф Милак EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Криштоф Милак
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Венгр Криштоф Милак установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м баттерфляем. В финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу он проплыл дистанцию за 1 минуту 50,73 секунды.

Серебро завоевал японец Дайя Сато (1.53,86), бронзу - южноафриканец Чад Ле Кло (1.54,15).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (1.51,51), который он установил на чемпионате мира 2009 года.

19-летний Милак впервые в карьере стал чемпионом мира. На мировом первенстве 2017 года он завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Также он является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 200 м баттерфляем. В активе команды Венгрии на чемпионате мира в Кванджу три золотые медали.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98219
3Австралия43411
4США35715
5Великобритания3249
6Италия34411
7Венгрия3003
8Канада2237
8Германия2237
10Бразилия2013

 

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