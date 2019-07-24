Венгерский пловец Милак побил рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 24 июля. /ТАСС/. Венгр Криштоф Милак установил новый мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м баттерфляем. В финальном заплыве чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу он проплыл дистанцию за 1 минуту 50,73 секунды.

Серебро завоевал японец Дайя Сато (1.53,86), бронзу - южноафриканец Чад Ле Кло (1.54,15).

Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону американцу Майклу Фелпсу (1.51,51), который он установил на чемпионате мира 2009 года.

19-летний Милак впервые в карьере стал чемпионом мира. На мировом первенстве 2017 года он завоевал серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Также он является чемпионом Европы 2018 года на дистанции 200 м баттерфляем. В активе команды Венгрии на чемпионате мира в Кванджу три золотые медали.

В медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-2), на третьем - команда Австралии (4-3-4).

Чемпионат мира завершится 28 июля.