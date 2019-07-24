Тело боксера Дадашева будет транспортировано в Россию в течение 3-5 дней

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Тело российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося во вторник, будет перевезено из США в Россию в течение трех-пяти дней. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Во вторник команда спортсмена сообщила о смерти 28-летнего Дадашева в результате полученных травм во время боя, прошедшего в США 20 июля.

"Транспортировка тела будет произведена в течение трех-пяти дней, мы занимаемся этим вопросом вместе с консульством, постараемся как можно быстрее", - сообщил Кремлев.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.