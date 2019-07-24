КДК РФС рассмотрит инцидент с болельщиками на матче "Ростов" - "Спартак" 2 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании во вторник не рассматривал инцидент с болельщиками, произошедший после матча второго тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак", этот вопрос будет обсуждаться 2 августа. Об этом ТАСС сообщил представитель союза.

Во вторник по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание, посвященное матчу чемпионата России между "Ростовом" и московским "Спартаком" (2:2), который состоялся на "Ростов-Арене" 20 июля. После игры болельщиков из фанатского сектора "Спартака" долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. "Спартак" осудил действия правоохранителей, РПЛ в своем заявлении отметила, что полиция на матче противодействовала использованию пиротехники. В совещании приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, Российской премьер-лиги, "Спартака" и "Ростова".

"Ситуация с болельщиками на матче "Ростов" - "Спартак" вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата, - сообщил представитель организации. - РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками "Спартака", состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча".