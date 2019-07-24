Кремлев: активное расследование смерти Дадашева начнется после похорон боксера

Во вторник команда спортсмена сообщила о смерти 28-летнего Дадашева в результате полученных травм во время боя, прошедшего в США 20 июля.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расследование обстоятельств смерти российского боксера Максима Дадашева начнется более активно после похорон спортсмена. Об этом заявил ТАСС в четверг генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Расследование кончины уже ведется, но более активное расследование начнется после похорон, когда наймем на месте людей", - сообщил Кремлев.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену была проведена трепанация черепа.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.