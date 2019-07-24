Серебряный призер ОИ Фесикова не прошла в финал чемпионата мира на дистанции 50 м на спине

КВАНДЖУ, 24 июля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года на дистанции 200 м на спине россиянка Анастасия Фесикова не сумела пробиться в финал мирового первенства на дистанции 50 м на спине в южнокорейском Кванджу.

Фесикова показала 11-е время (28,01 секунды). Еще одна россиянка Дарья Васькина показала время 27,79 секунды, она вышла в финал, заняв восьмое место. Победу в полуфинальных заплывах одержала американка Кейтлин Бейкер (27,62).

Финал на дистанции 50 м на спине пройдет 25 июля.

29-летняя Фесикова становилась чемпионкой мира в данном виде программы, она также является четырехкратным серебряным призером мировых первенств, четырехкратной чемпионкой Европы, трехкратным призером чемпионатов Европы.

Чемпионат мира завершится 28 июля.