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Лига Европы

Рейс ФК "Нефтчи" из Баку в Москву был задержан на пять часов

В четверг клуб из столицы Азербайджана сыграет на выезде против тульского "Арсенала"

ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Рейс азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" из Баку в Москву был задержан на пять часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба.

"Нефтчи" в четверг в Туле сыграет против местного "Арсенала" в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра пройдет в Баку 1 августа.

"Да, наш рейс задержали в Баку на пять часов, изначально мы должны были прилететь в 9:05, в итоге мы приземлились в Москве около двух часов. Сейчас мы в Москве, скоро будем выезжать в Тулу", - заявили в пресс-службе.

"Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана по итогам прошлого сезона и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (6:0, 3:0). "Арсенал" стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде отбора турнира.

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