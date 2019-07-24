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Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России по сурдбадминтону выиграла медальный зачет на чемпионате мира

Всего национальная команда завоевала восемь медалей

ТАСС, 24 июля. Российская сборная одержала победу в медальном зачете на чемпионата мира по сурдбадминтону (среди спортсменов с ослабленным слухом). Соревнования прошли в Тайбэе.

Всего сборная России завоевала восемь медалей (четыре золотые, две серебряные и две бронзовые).

Золото в актив российской команды записали Шохзод Гуломзода в одиночном разряде, Михаил Ефремов и Артемий Карпов в парном, а также Шохзод Гуломзода с Еленой Тиуриной в миксте. Еще одно золото обеспечила российская сборная в командных соревнованиях. Серебряные медали на счету пары Карины Хакимовой с Еленой Тиуриной и пары Дмитрия Румянцева с Кариной Хакимовой, которые выступали в миксте. Бронзовые медали выиграли Дмитрий Румянцев и пара Шохзода Гуломзоды с Дмитрием Румянцевым.

Соревнования проходили с 15 по 22 июля 2019 года.

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Летние неолимпийские виды спорта
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