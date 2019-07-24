Первая тренировка ФК "Нефтчи" в Туле за день до матча с "Арсеналом" может быть отменена

ТУЛА, 24 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Первая тренировка азербайджанского "Нефтчи" в Туле за один день до гостевой встречи с местным "Арсеналом" в рамках первого матча второго раунда отбора Лиги Европы может быть отменена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Нефтчи".

Ранее ТАСС сообщили в пресс-службе азербайджанского клуба, что вылет команды из Баку в Москву был задержан на пять часов. Изначально самолет должен был прилететь в девять часов утра, в итоге он приземлился около 14:00 мск.

"Задержка изменила наши планы. У нас была запланирована на шесть часов вечера тренировка, на нее мы не успеем. Может быть, у нас будет тренировка часов в семь-восемь, это пока точно не известно, мы сейчас на связи с руководством "Арсенала". Мы точно хотим сделать пресс-конференцию, опять же решим этот вопрос с тульским клубом", - заявили в пресс-службе "Нефтчи".

Ответная встреча пройдет в Баку 1 августа.

"Нефтчи" стал вторым в чемпионате Азербайджана по итогам сезона-2018/19 и начал турнир с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (6:0, 3:0). "Арсенал" стал шестым в чемпионате России и завоевал право на участие во втором раунде отбора турнира.